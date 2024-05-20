ЕС ужесточил требования к ввозу домашних животных из России и Белоруссии

11:03, 20 мая 2024, ПАИ

С 16 сентября 2024 года для ввоза животных из России и Белоруссии на территорию Евросоюза потребуются результаты серологического теста на антитела к бешенству. Об этом сообщается на сайте официального журнала ЕС.

«Россия и Белоруссия исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования. В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из‑за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», — рассказала главный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

Тест нужно будет сделать через 30 дней после прививки против бешенства и как минимум за три месяца до даты въезда в ЕС. Кроме того, пройти процедуру можно будет только в лабораториях, аккредитованных в ЕС.

Помимо этого, у животного должны быть прививка от бешенства, подкожный микрочип или специальная татуировка, а также сертификат образца ЕС, выданный ветеринаром третьей страны.