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Общество

Около 10,5 тонны отработанных элементов питания смогли собрать псковичи в рамках проекта «Электросбор60»

Около 10,5 тонны отработанных элементов питания смогли собрать за три года реализации в Псковской области проекта «Электросбор60», рассказал директор АНО «Центр культурных и экологических практик «ЭКЭО» Николай Лунин на круглом столе в медиацентре ПАИ.

О проектах «Электросбор60» и «Экологичная Опочка» рассказал Николай Лунин. Фото: Андрей Степанов

«У нас есть проект, который ещё пока не получил грантовой поддержки, – «Электросбор60». Он пока существует благодаря спонсорам. Вся эта история началась в 2020 году, когда мы начали сбор отработанных элементов питания по школам нашей области», – сказал Николай Лунин.

Всего за три года проекта организаторам удалось провести семь акций, охвативших 50 школ Псковской области. «За этот период нам удалось собрать порядка 10,5 тонны отработанных элементов питания. И если бы этот проект не был бы осуществлён, они бы попали на наши свалки», – обратил внимание гость медиацентра.

Кроме того, некоммерческая организация смогла провести на территории Опочки проект «Экологичная Опочка». Его реализация была поддержана Фондом президентских грантов. Студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа изготовили модуль для раздельного сбора отходов, а неравнодушные местные жители воспользовались этой возможностью. По итогам проекта удалось сдать отходы и собрать деньги для местного приюта для бездомных животных, рассказал Николай Лунин.

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