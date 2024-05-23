Около 10,5 тонны отработанных элементов питания смогли собрать псковичи в рамках проекта «Электросбор60»

12:03, 23 мая 2024, ПАИ

Около 10,5 тонны отработанных элементов питания смогли собрать за три года реализации в Псковской области проекта «Электросбор60», рассказал директор АНО «Центр культурных и экологических практик «ЭКЭО» Николай Лунин на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«У нас есть проект, который ещё пока не получил грантовой поддержки, – «Электросбор60». Он пока существует благодаря спонсорам. Вся эта история началась в 2020 году, когда мы начали сбор отработанных элементов питания по школам нашей области», – сказал Николай Лунин.

Всего за три года проекта организаторам удалось провести семь акций, охвативших 50 школ Псковской области. «За этот период нам удалось собрать порядка 10,5 тонны отработанных элементов питания. И если бы этот проект не был бы осуществлён, они бы попали на наши свалки», – обратил внимание гость медиацентра.

Кроме того, некоммерческая организация смогла провести на территории Опочки проект «Экологичная Опочка». Его реализация была поддержана Фондом президентских грантов. Студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа изготовили модуль для раздельного сбора отходов, а неравнодушные местные жители воспользовались этой возможностью. По итогам проекта удалось сдать отходы и собрать деньги для местного приюта для бездомных животных, рассказал Николай Лунин.