Круглый стол «Экологические НКО: проекты и их реализация» проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Экологические НКО: проекты и их реализация» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 мая.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие проекты реализуются при грантовой поддержке в 2024 году?
3. Какие цели и задачи ставят перед собой некоммерческие организации экологической направленности в ходе реализации проектов?
4. С какими проблемы сталкиваются экологические НКО при подготовке и реализации проектов?
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