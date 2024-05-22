Круглый стол «Экологические НКО: проекты и их реализация» проходит в медиацентре ПАИ

15:10, 22 мая 2024, ПАИ

Круглый стол «Экологические НКО: проекты и их реализация» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 мая.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие проекты реализуются при грантовой поддержке в 2024 году?

3. Какие цели и задачи ставят перед собой некоммерческие организации экологической направленности в ходе реализации проектов?

4. С какими проблемы сталкиваются экологические НКО при подготовке и реализации проектов?