Об охране здоровья поговорили в эфире «Серебряного дождя». Главное
Гостями программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове стали главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ центра Елена Малыгина.
Главное:
– охрана здоровья – государственный приоритет в сфере здравоохранения;
– практически все серьёзные заболевания: сосудистые, эндокринные, онкологические – легче и дешевле профилактировать, чем лечить;
– в регионе работают программы по охране здоровья детей и взрослых;
– всё более популярными становятся корпоративные программы профилактики здоровья сотрудников;
– программы подбираются индивидуально и решают конкретные задачи коллектива и предприятия;
– псковичи, особенно молодые, стали более ответственно относиться к своему здоровью и его профилактике;
– только в апреле более 16 тысяч жителей Псковской области прошли диспансеризацию.