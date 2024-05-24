Об охране здоровья поговорили в эфире «Серебряного дождя». Главное

16:35, 24 мая 2024, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове стали главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ центра Елена Малыгина.

Главное:

– охрана здоровья – государственный приоритет в сфере здравоохранения;

– практически все серьёзные заболевания: сосудистые, эндокринные, онкологические – легче и дешевле профилактировать, чем лечить;

– в регионе работают программы по охране здоровья детей и взрослых;

– всё более популярными становятся корпоративные программы профилактики здоровья сотрудников;

– программы подбираются индивидуально и решают конкретные задачи коллектива и предприятия;

– псковичи, особенно молодые, стали более ответственно относиться к своему здоровью и его профилактике;

– только в апреле более 16 тысяч жителей Псковской области прошли диспансеризацию.