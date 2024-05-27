Доследственная проверка организована по факту вынужденной посадки самолёта в Псковской области
Следователями Псковского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту вынужденной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Днем 27 мая поступила информация о том, что в Псковской области совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Автожир «Снегирь» приземлился около деревни Углы Стругокрасненского района Псковской области по причине критически малого остатка топлива.
На борту находилось два человека. Пострадавших и повреждения воздушного судна нет.
Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Доследственная проверка организована по факту вынужденной посадки самолёта в Псковской области
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