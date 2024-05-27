Доследственная проверка организована по факту вынужденной посадки самолёта в Псковской области

21:09, 27 мая 2024, ПАИ

Следователями Псковского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту вынужденной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Днем 27 мая поступила информация о том, что в Псковской области совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Автожир «Снегирь» приземлился около деревни Углы Стругокрасненского района Псковской области по причине критически малого остатка топлива.

На борту находилось два человека. Пострадавших и повреждения воздушного судна нет.

Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.