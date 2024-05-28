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Политика

Александр Братчиков: Муниципальная реформа позволила создать внятный механизм контроля

Преобразование муниципалитетов в округа позволило создать внятный механизм контроля муниципалитетов со стороны правительства области. Таким мнением поделился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 28 мая.

​Александр Братчиков: Муниципальная реформа позволила создать внятный механизм контроля. Фото: ПАИ

«Что такое глава муниципального образования? Это прямая выборная должность. Мы имеем большой негативный опыт, когда избирали глав, которые очень своеобразно себя вели, это не моё мнение, а наших избирателей. Округ даёт депутатам, которых делегировали избиратели, принимать решение, кто будет непосредственно руководить районом. Это даёт возможность руководителя избирать и также его отстранить. Главу муниципалитета отстранить от исполнения обязанностей очень сложно. Получается внятный механизм контроля муниципалитетов со стороны правительства области. То же самое фактически происходит на уровне федерального правительства», – пояснил гость радиоэфира.

Такая система позволит более эффективно управлять и деньгами, и округами в целом, подчеркнул Александр Братчиков. «Сейчас все постепенно пришли к тому, что так будет более правильно. Мы помним, что было 20 лет назад: непредсказуемость не только в управлении государством, но в целом в стране. Сейчас у нас порядок: мы не боимся детей одних в школу отправлять, спокойно все ходят. Вспомните, что было 15-20 лет назад», – отметил вице-спикер.

Напомним, в Псковской области путём преобразования созданы 13 муниципальных округов: Пыталовский, Стругокрасненский, Печорский, Опочецкий, Невельский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Порховский, Бежаницкий, Дновский, Усвятский и Плюсский.

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