Александр Братчиков: Муниципальная реформа позволила создать внятный механизм контроля

16:03, 28 мая 2024, ПАИ

Преобразование муниципалитетов в округа позволило создать внятный механизм контроля муниципалитетов со стороны правительства области. Таким мнением поделился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 28 мая.

«Что такое глава муниципального образования? Это прямая выборная должность. Мы имеем большой негативный опыт, когда избирали глав, которые очень своеобразно себя вели, это не моё мнение, а наших избирателей. Округ даёт депутатам, которых делегировали избиратели, принимать решение, кто будет непосредственно руководить районом. Это даёт возможность руководителя избирать и также его отстранить. Главу муниципалитета отстранить от исполнения обязанностей очень сложно. Получается внятный механизм контроля муниципалитетов со стороны правительства области. То же самое фактически происходит на уровне федерального правительства», – пояснил гость радиоэфира.

Такая система позволит более эффективно управлять и деньгами, и округами в целом, подчеркнул Александр Братчиков. «Сейчас все постепенно пришли к тому, что так будет более правильно. Мы помним, что было 20 лет назад: непредсказуемость не только в управлении государством, но в целом в стране. Сейчас у нас порядок: мы не боимся детей одних в школу отправлять, спокойно все ходят. Вспомните, что было 15-20 лет назад», – отметил вице-спикер.

Напомним, в Псковской области путём преобразования созданы 13 муниципальных округов: Пыталовский, Стругокрасненский, Печорский, Опочецкий, Невельский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Порховский, Бежаницкий, Дновский, Усвятский и Плюсский.