Российские учёные разработали устойчивый к влаге и ультрафиолету шёлк

10:41, 29 мая 2024, ПАИ

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета представили технологию модификации шёлка, благодаря которой он становится устойчивым к влаге и ультрафиолету, пишет РИА Новости.

Добиться такого эффекта можно, если добавить в шёлк наночастицы металлов и оксиды, пояснили учёные.

В шёлковые нити можно добавлять наночастицы оксида меди, серебра, кобальта, титана и кремния. Это сделает ткань более устойчивой к воздействию солнечных лучей и влажной среды.

Есть два метода модификации волокон наночастицами. Первый – кормление тутовых шелкопрядов наночастицами, второй – добавление наночастиц в нити и готовые изделия.

Кроме того, новую технологию можно использовать для производства хирургических нитей, в тканевой инженерии и трансплантологии.

Ранее сообщалось, что учёные Новосибирского государственного университета разработали самоочищающиеся ткани, которые могут разрушать химические вещества и макромолекулы (ДНК и РНК).