Российские учёные разработали устойчивый к влаге и ультрафиолету шёлк
Специалисты Северо-Кавказского федерального университета представили технологию модификации шёлка, благодаря которой он становится устойчивым к влаге и ультрафиолету, пишет РИА Новости.
Добиться такого эффекта можно, если добавить в шёлк наночастицы металлов и оксиды, пояснили учёные.
В шёлковые нити можно добавлять наночастицы оксида меди, серебра, кобальта, титана и кремния. Это сделает ткань более устойчивой к воздействию солнечных лучей и влажной среды.
Есть два метода модификации волокон наночастицами. Первый – кормление тутовых шелкопрядов наночастицами, второй – добавление наночастиц в нити и готовые изделия.
Кроме того, новую технологию можно использовать для производства хирургических нитей, в тканевой инженерии и трансплантологии.
Ранее сообщалось, что учёные Новосибирского государственного университета разработали самоочищающиеся ткани, которые могут разрушать химические вещества и макромолекулы (ДНК и РНК).