Российские учёные создали самоочищающуюся ткань

14:49, 27 декабря 2023, ПАИ

Учёные Новосибирского государственного университета разработали самоочищающиеся ткани, которые могут разрушать химические вещества и макромолекулы (ДНК и РНК), пишет «Газета.ру».

Ткань может снижать деятельность различных вирусов и бактерий. На неё нанесена фотоактивная пропитка, благодаря которой патогенные микроорганизмы на поверхности разрушаются с помощью света, следовательно, ткань самоочищается.

Кроме того, материал очень прочный и устойчив к воздействию влажной тёплой среды, а также сырости и вредоносных грибков.

Такую ткань хотят использовать для пошива одежды для медиков, сотрудников лабораторий и пищевой промышленности.

Напомним, что российская компания Mertech изобрела умные весы, которые распознают продукты.

Ранее сообщалось, что учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему диагностики рака кожи, а учёные Сибирского государственного медицинского университета нашли у горькуши свойства, которые поднимают иммунитет.