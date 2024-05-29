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Около 10 наркопреступлений среди несовершеннолетних выявили за год в Псковской области

Около 10 наркопреступлений среди несовершеннолетних выявили за год в Псковской области, сообщила начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 мая.

Около 10 фактов наркопреступлений среди несовершеннолетние выявили за год в Псковской области. Фото: ПАИ

«Если в прошлом году мы имели около 8–10 фактов, где участниками выступали четыре несовершеннолетних, то в этом году у нас всего три таких преступления раскрыто. Их участники – четыре подростка. То есть одна группа из трёх подростков и один несовершеннолетний отдельно, сам по себе. <...> Здесь не стоит вопрос о том, что они ничего не знали, тут всё предельно ясно. Единственно, сами они чаще всего не являются потребителями. Потребителей среди них буквально единицы», – рассказала гостья радиоэфира.

В среднем на учёте в связи с употреблением запрещённых веществ в Псковской области стоит около 10 несовершеннолетних, на данный момент их семь человек, уточнила Светлана Королькова.

«Если ваш ребёнок пришёл домой и ведёт себя странно, стоит обратить на это внимание. Известны все признаки: расширенные или суженные зрачки, такой эффект дают разные виды наркотических средств, покраснение или излишняя бледность лица. Как только есть какие-то моменты, которые вызывают сомнения, лучше перестраховаться. Особенно это касается тех моментов, когда мы видим, что вроде как [несовершеннолетний. – ПАИ] пьяненький, а не пахнет. Запаха нет никакого, но ведёт себя странно. Надо задуматься», – подчеркнула гостья радиоэфира.

В случае малейших подозрений лучше вызвать врача или обратиться в больницу самостоятельно, отметила Светлана Королькова. «Психотропные вещества влияют на организм поэтапно. То есть сейчас у него эйфория, а дальше начнётся что-то другое. Соответственно, начнёт уходить в более тяжёлое состояние он постепенно. И если родители сейчас не обратили на это внимание или решили, что ладно, потом, потом они могут не успеть: может быть просто поздно. У нас бывают случаи тяжёлого отравления. Это касается не только наркотиков и не только психотропных. Это может быть и алкоголь», – пояснила начальник подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее о том, как понять, что ребёнок употребляет запрещённые вещества, рассказала заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, член общественного совета УМВД России по Псковской области Татьяна Антонова.

Врач-психиатр, нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Сергей Крамар также рассказал о механизмах развития зависимости, генетической предрасположенности и о том, как умирают наркоманы.

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