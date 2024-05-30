Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове состоялось открытие фестиваля «Другое искусство»

Уличный спектакль «Стрекоза и муравей» в исполнении театра «Лицедеи» и театральной группы детского дома-интерната № 1 из Санкт-Петербурга открыл фетиваль «Другое искусство». Мероприятие проходит в Детском парке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

​В Пскове состоялось открытие фестиваля «Другое искусство». Фото здесь и далее: ПАИ

Вход на уличные мероприятия и выставки фестиваля свободный, на спектакли и кинопоказы необходимо было зарегистрироваться в кассе или онлайн. Однако организаторы сообщают, что все пригласительные уже розданы.

Программа фестиваля здесь.

  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Другое искусство» в Пскове
    Фото: ПАИ

Напомним, фестиваль «Другое искусство» продлится три дня, в нём примут участие инклюзивные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Пензы и Пскова и специальный гость – группа «Аффинаж».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2024

Чем можно занять себя перед стартом велоколонны, рассказали организаторы Псковского велопарада
30 мая 2024

По дорожному нацпроекту отремонтируют более 7 км автомобильной дороги Остров – Новоржев
30 мая 2024

О развитии Дома культуры мотоциклистов и взаимовыручке на дорогах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
30 мая 2024

Псковские профсоюзные санатории представили на выставке в Москве
30 мая 2024

420 тысяч жителей Псковской области планируют охватить диспансеризацией в этом году
30 мая 2024

Александр Бушуев: Псковские водители стали лучше относиться к мотоциклистам
30 мая 2024

Псковичи представили регион на молодёжном форуме в Алтайском крае
30 мая 2024

Андрей Маковский: Михаил Ведерников поднял вопрос обновления общественного транспорта на самом высоком уровне

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...