В Пскове состоялось открытие фестиваля «Другое искусство»

18:57, 30 мая 2024, ПАИ

Уличный спектакль «Стрекоза и муравей» в исполнении театра «Лицедеи» и театральной группы детского дома-интерната № 1 из Санкт-Петербурга открыл фетиваль «Другое искусство». Мероприятие проходит в Детском парке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Вход на уличные мероприятия и выставки фестиваля свободный, на спектакли и кинопоказы необходимо было зарегистрироваться в кассе или онлайн. Однако организаторы сообщают, что все пригласительные уже розданы.

Программа фестиваля здесь.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Напомним, фестиваль «Другое искусство» продлится три дня, в нём примут участие инклюзивные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Пензы и Пскова и специальный гость – группа «Аффинаж».