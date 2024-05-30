Фестиваль «Другое искусство» открывается сегодня в Пскове

09:27, 30 мая 2024, ПАИ

Фестиваль «Другое искусство» открывается в Пскове сегодня, 30 мая.

В 18:00 в Детском парке откроется выставка фотографий Андрея Кокшарова по мотивам прошлых лет фестиваля и баннерная выставка «Творчество сквозь время». В это же время в кинотеатре «Смена» (Октябрьский проспект, 17а) покажут фильм «Нормальный только я» режиссёра Антона Богданова.

В 18:30 в Детском парке псковичи смогут увидеть уличный спектакль «Стрекоза и муравей» в исполнении театра «Лицедеи» и театральной группы детского Дома-интерната №1 из Санкт-Петербурга.

В 19:30 в Пушкинском театре на большой сцене состоится показ спектакля «Пакетик, который хотел быть нужным» режиссёра Петра Чижова. Постановка официально откроет фестиваль.

Фестиваль «Другое искусство» продлится три дня, в нём примут участие инклюзивные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Пензы и Пскова и специальный гость – группа «Аффинаж».

Вход на уличные мероприятия и выставки фестиваля свободный, на спектакли и кинопоказы необходимо было зарегистрироваться в кассе или онлайн. Однако организаторы сообщают, что все пригласительные уже розданы.