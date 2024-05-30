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Пятиклассник Мирон Дмитриев стал победителем акции «Губернаторский дневник» среди псковичей

Мирон Дмитриев – ученик пятого класса многопрофильного лицея № 4 Пскова. Он одержал победу среди участников акции «Губернаторский дневник» среди школьников 5–7-х классов. На его счету 494 отличные оценки за весь учебный год.

Мирон учится в курчатовском классе. Фото здесь и далее предоставили родители Мирона Дмитриева

Об акции Мирон узнал в апреле, поучаствовать в проекте ему предложила классный руководитель.

«Учительница сказала, что у меня много пятёрок, я могу поучаствовать в «Губернаторском дневнике». Я очень обрадовался, когда узнал, что выиграл», – поделился пятиклассник.

Мирон – один из немногих ребят, кому победа досталась с первого раза. Мальчик очень любит хорошо работать на уроке и изучать новые темы, проявлять инициативу.

Школьник – отличник со второго класса. Четвёрки проскакивают в дневнике очень редко. Мирон учится в курчатовском классе, поэтому там ещё 12 ребят, которые учатся только на пятёрки, и почти все участвовали в акции – конкуренция была высокой.

Среди хобби пятиклассника – картинг

Среди любимых предметов пятиклассника – русский и английский языки, математика. Как и все наши победители, Мирон – самостоятельный ребёнок, делает уроки сам, быть отличником его никто не заставляет.

«Мне это очень нравится. Я люблю получать знания и работать на уроке», – говорит школьник.

Мирон быстро делает домашнее задание, чтобы оставалось время на дополнительные занятия и хобби. Он занимается плаванием, увлекается картингом и изучает английский язык. Увлечения тоже приносят свои плоды.

Мирон Дмитриев достигает успехов как в учёбе, так и спорте

«Недавно в Санкт-Петербурге проходил Кубок чемпионов, и мы с командой на эстафете выиграли третье место по плаванию», – делится отличник.

Есть успехи и в картинге. Школьные конкурсы и олимпиады тоже не проходят мимо пятиклассника. Он активно участвует в школьной проектной деятельности: например, готовил проект по математике «Магические квадраты». В областной олимпиаде по русскому языку получил третье место среди своих сверстников. Как говорит школьник, он не устаёт от учёбы и занятий, остаётся время на чтение энциклопедий по механике и подводному миру, на прогулки с друзьями или родителями, катание на велосипеде и чтение.

О будущей профессии школьник пока не задумывается, но уверен, что свою жизнь он свяжет с техническим направлением.

В семье Дмитриевых растёт ещё один мальчик. Мирон научил младшего брата читать и считать, а когда тот пойдёт в школу в новом учебном году – будет помогать ему с уроками.

Ребятам, которые не победили в «Губернаторском дневнике» в этом году, пятиклассник советует больше работать на уроке и интересоваться знаниями в разных областях, а ещё «не опускать руки, пробовать дальше».

Ранее мы уже рассказывали о Тимуре Фёдорове, который также стал победителем акции «Губернаторский дневник». Узнать имена остальных победителей можно здесь.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

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