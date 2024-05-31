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Сезон серебристых облаков начинается в небе над Псковской областью

Серебристые облака могут увидеть псковичи на сумеречном небе. Об этом сообщается в группе «AstroAlert. Наблюдательная астрономия».

Температура в мезосфере опускается (именно летом этот показатель минимален; при температурах ниже 180 К возможно формирование серебристых облаков), а влажность растёт (для появления серебристых облаков необходима высокая влажность в мезопаузе).

Чтобы увидеть эти облака, следует внимательно всматриваться в сумеречный сегмент неба в течение навигационных сумерек (это период времени после заката и перед восходом Солнца, в течение которого Солнце находится на высоте от −6° до −12° над уровнем горизонта - ред.).

Серебристые или мезосферные облака образуются в мезосфере на высотах около 80-85 км. Сезон их наблюдений в Северном полушарии обычно начинается в конце мая, достигает пика в июле и заканчивается в августе. Облака появляются на широтах от 45 до 75 градусов (Псков находится на 57-й широте), в южном полушарии их можно наблюдать в более низких широтах от 40-60 градусов. При этом обнаружение этих облаков над другими широтами положительных результатов не дали. Однако значительная высота распространения облаков, позволяют наблюдать их в радиусе 1000 км.

Серебристые облака - объект малоизученный. Первые наблюдения серебристых облаков были сделаны в 1885 году астрономом Витольдом Цераским в России. Однако систематическое наблюдение этих облаков началось только с 1930-х годов. Предполагается, что они состоят из вулканической или космической пыли либо из ледяных кристаллов. Вероятно, что водяной пар для их формирования попал на такие высоты в результате турбулентной диффузии снизу, при извержении вулканов или образовался путем химического синтеза атмосферного кислорода и водорода под действием солнечной радиации. Голубовато-серебристое свечение серебристых облаков является не только рассеяным солнечным светом, но и фотолюминисценцией кристаликов льда под действием ультрафиолетовой радиации Солнца.

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