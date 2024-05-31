В Псковской области снимают фильм под руководством актёра драмтеатра

14:47, 31 мая 2024, ПАИ

Съёмки короткометражного фильма «Алиса» проходят в Псковской области сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Режиссёром фильма выступил Камиль Хардин – артист Псковского театра драмы, актёр кино, номинант национальной театральной премии «Золотая маска», режиссёр короткометражных фильмов «Река в конце деревни», «Огонек в горах».

«Фильм, словно воплощение строк из знаменитой песни Муслима Магомаева «Ночь пройдёт, наступит утро ясное», показывает нам, что даже самая тёмная ночь не вечна и обязательно сменится светлым утром. Режиссёр призывает зрителей помнить об этом и никогда не отчаиваться, ведь все беды и испытания носят лишь временный характер. Вера в лучшее и несгибаемая сила духа помогут преодолеть любые преграды на пути к счастью», – рассказали организаторы съёмок.

Проект был поддержан неравнодушными псковичами: часть средств для съёмок выделил продюсер фильма Павел Герасенков, а ещё часть помогли собрать псковичи. В съёмках принимают участие актёры Евгений Терских, Наталья Петрова, Андрей Кузин. Операторами станут Камилла Дягилева и Тамара Тимофеева.