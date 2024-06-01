Асфальт укладывают на дороге Кунья – Кресты

11:45, 01 июня 2024, ПАИ

Верхний слой асфальта укладывают на региональной дороге Кунья – Кресты, пишет газета «Пламя».

Нижний слой подрядчик уложил ещё в прошлом году, пояснил глава Куньинского района Олег Лебедев.

Кроме того, будут отсыпаны обочины и восстановлены искусственные неровности, заключили в газете.

Ранее сообщалось, что отремонтируют участок дороги от Куньи до деревни Клин. В рамках ремонта должны быть выполнены работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия, автомобильной стоянки, восстановлению кюветов и вырубке кустарника.