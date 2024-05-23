Участок дороги от Куньи до деревни Клин планируют отремонтировать до 1 октября

09:37, 23 мая 2024, ПАИ

Участок дороги от Куньи до деревни Клин планируют отремонтировать до 1 октября. В настоящее время на сайте госзакупок проводится конкурс на определение подрядчика, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

В рамках ремонта должны быть выполнены работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия, автомобильной стоянки, восстановлению кюветов и вырубке кустарника.

Протяжённость участка – порядка двух километров.

Ремонт дороги проводится в рамках подготовки к мероприятиям, посвящённым 100-летию со дня смерти патриарха Тихона.

«Огромное спасибо нашему губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за выделенные на эти цели средства!» – отметил Олег Лебедев.