Археологи нашли следы древних перемен в течении Нила

16:49, 03 июня 2024, ПАИ

Доказательства того, что примерно четыре тысячи лет назад течение реки Нил резко изменилось, нашёл международный коллектив археологов и почвоведов в окрестностях египетского города Луксор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского Саутгемптонского университета.

Резкое изменение течения Нила привело к расширению площади плодородных почв. Учёные считают, что эти перемены оказали серьёзное влияние на развитие Древнего Египта и его расцвет.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи проанализировали 80 образцов древних почв, которые были собраны в разных регионах долины Нила.

Ранее сообщалось, что учёные раскрыли тайну возведения египетских пирамид.