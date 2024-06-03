Археологи нашли следы древних перемен в течении Нила
Доказательства того, что примерно четыре тысячи лет назад течение реки Нил резко изменилось, нашёл международный коллектив археологов и почвоведов в окрестностях египетского города Луксор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского Саутгемптонского университета.
Резкое изменение течения Нила привело к расширению площади плодородных почв. Учёные считают, что эти перемены оказали серьёзное влияние на развитие Древнего Египта и его расцвет.
Чтобы прийти к таким выводам, исследователи проанализировали 80 образцов древних почв, которые были собраны в разных регионах долины Нила.
Ранее сообщалось, что учёные раскрыли тайну возведения египетских пирамид.
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