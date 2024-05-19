Учёные раскрыли тайну возведения египетских пирамид

23:37, 19 мая 2024, ПАИ

Тайну постройки пирамид Гизы раскрыла команда учёных под руководством Эмана Гонейма из Университета Северной Каролины (США). Об этом пишет РИА Новости.

Время создания некрополя датируется XVII–XVI веками до нашей эры. Знаменитые гробницы возводили наёмные работники и военнопленные.

Так, учёные изучили окрестности с помощью спутниковых изображений и вместе с этим провели анализ почвы. В ходе исследования выяснилось, что у реки Нил был исчезнувший рукав. Авторы работы дали ему название Ахрамат. В переводе с арабского языка это означает «рукав пирамид». Он был протяжённостью порядка 64 километров и проходил в километре от гробниц.

Именно это позволяло обеспечить логистику постройки некрополя. Спустя время рукав обмелел, и гробницы начали строить уже в других местах.