На 10 % увеличился поток туристов в Псковскую область

11:52, 05 июня 2024, ПАИ

На 10 % увеличился поток туристов в Псковскую область в 2023 году, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В прошлом году регион посетило 500 тысяч туристов. Показатель посещения региона экскурсантами вырос на 16 % и достиг 2,1 миллиона человек.

«Итого аудитория туристической отрасли региона составляет более 2,5 миллиона человек в год», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Псковской области растёт число индивидуальных туристов.