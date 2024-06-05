На 10 % увеличился поток туристов в Псковскую область
На 10 % увеличился поток туристов в Псковскую область в 2023 году, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.
В прошлом году регион посетило 500 тысяч туристов. Показатель посещения региона экскурсантами вырос на 16 % и достиг 2,1 миллиона человек.
«Итого аудитория туристической отрасли региона составляет более 2,5 миллиона человек в год», – заключил Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что в Псковской области растёт число индивидуальных туристов.
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