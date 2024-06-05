Годовой пассажиропоток аэропорта в Пскове вырос на треть

12:20, 05 июня 2024, ПАИ

На треть вырос пассажиропоток аэропорта имени княгини Ольги в Пскове в 2023 году, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего в прошлом году пассажиропоток аэропорта увеличился на 32 % и составил 152 тысячи пассажиров.

«Данный показатель позволил нам уже в этом году перейти к привязке проекта нового терминала к земельному участку. Может быть, в следующем году приступим к строительно-монтажным работам», – заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что в 2024 году аэропорт Пскова рассчитывает перевезти 200 тысяч пассажиров.