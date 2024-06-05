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Судно «Иния» спустили на воду в Псковской области

Пассажирское судно «Иния» спустили на воду в Псковской области. Специалисты Объединённой судостроительной корпорации протестируют работу судна на мелководье и начнут подготовку к передаче заказчику. Об этом ПАИ сообщили в Telegram-канале Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Судно доставили к месту назначения сухопутным транспортом. После подготовки «Инию» спустили в акваторию благодаря специальной технике и надувным баллонам.

Напомним, что речной трамвай «Иния», по словам главы региона Михаила Ведерникова, будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров в Псковской области. Разработкой водных маршрутов, в том числе и до Талабских островов, занимался комитет по туризму Псковской области. Речной трамвай прибыл в регион в апреле.

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