Речное пассажирское судно «Иния» прибыло в Псковскую область

12:10, 13 апреля 2024, ПАИ

Речное пассажирское судно «Иния» уже в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

​

Специалисты регионального комитета по туризму оперативно выехали на место, чтобы встретить «Инию», которая прибыла из Калининграда. Теперь судно ожидает проверку, оформление документов и спуск на воду.

«Желаю успешно пройти все испытания!» – отметил глава региона.

Напомним, что речной трамвай «Иния», по словам главы региона Михаила Ведерникова, будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров в Псковской области. Разработкой водных маршрутов, в том числе и до Талабских островов, занимался комитет по туризму Псковской области.