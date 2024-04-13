Речное пассажирское судно «Иния» прибыло в Псковскую область
Речное пассажирское судно «Иния» уже в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Специалисты регионального комитета по туризму оперативно выехали на место, чтобы встретить «Инию», которая прибыла из Калининграда. Теперь судно ожидает проверку, оформление документов и спуск на воду.
«Желаю успешно пройти все испытания!» – отметил глава региона.
Напомним, что речной трамвай «Иния», по словам главы региона Михаила Ведерникова, будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров в Псковской области. Разработкой водных маршрутов, в том числе и до Талабских островов, занимался комитет по туризму Псковской области.
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