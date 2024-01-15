Михаил Ведерников: В начале судоходного сезона «Иния» украсит акваторию Псковского озера

10:08, 15 января 2024, ПАИ

Для развития туризма в регионе важно полноценно использовать и его водные пространства, уверен губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Очень важно полноценно использовать наши водные пространства. К сожалению, последние десятилетия уровень воды падает, водоемы зарастают. Судоходными их можно назвать условно. Но, тем не менее, мы приняли решение и заключили договор: берем в лизинг судно с низкой посадкой «Иния». Оно уже прошло испытания в Калининградской области. К началу следующего сезона этот красавец-катер украсит акваторию Псковского озера», – сказал глава региона в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Иния» будет задействована на различных маршрутах, отметил губернатор. «Будут различные маршруты. На нем можно будет, как на обычном водном транспорте, добраться до нужной точки. И можно будет либо короткие либо на целый день совершать водные экскурсии. Псков и так безумно красивый, а с воды – это абсолютно потрясающее зрелище», – сказал Михаил Ведерников.

Судно под названием «Иния» разработано по инициативе руководства Псковской области в рамках программы по организации речных пассажирских перевозок и экскурсионных маршрутов. При разработке проекта максимально использованы отечественные комплектующие и оборудование. «Иния» сможет принять на борт до 54 пассажиров. Предусмотрена и перевозка маломобильных групп населения: отсутствуют пороги, что значительно упрощает использование специальных средств передвижения.