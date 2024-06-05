Более 875 млн рублей направили из бюджета Псковской области на развитие общественного транспорта в 2023 году
875,2 миллиона рублей составил объём финансирования из областного бюджета, направленного на транспортное обслуживание населения Псковской области, в прошлом году. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.
Деньги были получены в рамках специального казначейского кредита, который составил 400 миллионов рублей. А в марте в регион поставили 47 автобусов.
Кроме того, Псковская область приобрела 12 туристских автобусов за счёт субсидии из федерального бюджета, которая составила 170 миллионов рублей.
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