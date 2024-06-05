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Четыре самых опасных места для ныряния в Пскове назвал дайвер

Самые опасные для ныряния места в Пскове – пирс около Профсоюзной, 16, Ольгинский мост и мост Александра Невского, а также территория около завода железобетонных изделий, сообщил руководитель псковского дайвинг-центра Роман Спицын в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 5 июня.

Фото: ПАИ

«Около пирса у нас глубина сейчас 1 метр 90 см, а высота пирса – почти три метра. Соответственно, имеющейся высоты даже с ровным дном для такого прыжка недостаточно. Это раз. Во-вторых, на дне у нас отдельно лежащие валуны, строительный мусор в виде здоровенных плюшек бетонных, острых и не очень. Я не говорю уже про битое стекло и так далее, это классика. Этого везде хватает», – сообщил водолаз.

Практически то же самое находится и под Ольгинским мостом, отметил Роман Спицын. Кроме того, по его словам, в августе, когда уровень воды традиционно понижается, глубина реки в некоторых местах может уменьшиться настолько, что будет человеку по грудь.

«У моста Александра Невского всё относительно не так страшно, но у крайних быков [опор моста. – ПАИ] тоже достаточно мелко. Высота 13 метров – это критично. Удар о воду будет страшный, дальше болевой шок и потеря сознания. <...> В районе ЖБИ куча брошенной арматуры, которая торчит как иголки у ежиков», – сообщил руководитель псковского дайвинг-центра.

Напомним, ранее сотрудники МЧС прокомментировали видео с прыжками в воду с набережной Великой. После этого в рейде по самым популярным локациям несанкционированного экстремального купания на реке Великой принял участие Роман Спицын. Он также опубликовал видеоролик, в котором показал, что находится на дне реки.

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