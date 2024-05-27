«Грибы-черепашки» обнаружила любительница тихой охоты в Гдовском районе

15:33, 27 мая 2024, ПАИ

Грибы с необычным рисунком на шляпке обнаружила любительница тихой охоты Анна Пшеницына в лесу Гдовского района. Фотографиями она поделилась в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына









«Грибы-черепашки. Некоторые ещё и с жильцами», – подписала снимки автор.

В комментариях к публикации предположили, что такой узор мог появиться из-за засушливой погоды. Завтра в Псковской области также сохранится жаркая погода до 29 градусов.

Ранее сообщалось, что похожие на бильярдные шары грибы выращивает жительница Псковской области.