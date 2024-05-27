«Грибы-черепашки» обнаружила любительница тихой охоты в Гдовском районе
Грибы с необычным рисунком на шляпке обнаружила любительница тихой охоты Анна Пшеницына в лесу Гдовского района. Фотографиями она поделилась в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
-
Фото: Анна Пшеницына
-
Фото: Анна Пшеницына
-
Фото: Анна Пшеницына
-
Фото: Анна Пшеницына
-
Фото: Анна Пшеницына
«Грибы-черепашки. Некоторые ещё и с жильцами», – подписала снимки автор.
В комментариях к публикации предположили, что такой узор мог появиться из-за засушливой погоды. Завтра в Псковской области также сохранится жаркая погода до 29 градусов.
Ранее сообщалось, что похожие на бильярдные шары грибы выращивает жительница Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>