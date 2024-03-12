Похожие на бильярдные шары грибы выращивает жительница Псковской области

11:07, 12 марта 2024, ПАИ

Себежанка Марианна Шишнева выращивает у себя дома шампиньоны, пишет газета «Призыв».

«Себежане – удивительный народ, талантливый и хозяйственный. На улице мороз, а у Марианны грибы растут», – написали в издании.

Грибы женщина выращивает на окне в коробке. К тому же они не похожи на те, что продаются в магазине, круглые и аккуратные, как бильярдные шары, отметили в газете.

Ранее сообщалось, что куницы в Псковской области атаковали пасеку пчеловода, а возле церкви в Палкино живёт енотовидная собака.