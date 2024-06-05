Самые интересные находки на дне псковских водоёмов перечислил дайвер

15:39, 05 июня 2024, ПАИ

Самые интересные находки на дне псковских водоёмов перечислил руководитель псковского дайвинг-центра Роман Спицын в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 5 июня.

«Великая – это уникальнейший водоём. Псков – город с более чем тысячелетней историей. И, соответственно, вся история, которая творилась на берегах Великой, частично попадала под воду. <...> На дне реки Великой в черте города можно посмотреть вещи любых эпох, начиная от эпохи Стефана Батория и заканчивая Великой Отечественной войной», – отметил гость радиоэфира.

По его словам, на данный момент на дне реки в большом количестве находятся ядра со времён Стефана Батория, которыми обстреливали город, гранитные столбы, которые можно увидеть на фотографиях Пскова времён царской России и боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

«Лодок в черте города очень много. Помните старые советские фотографии? Много лодок моторных было в своё время. У людей был большой, скажем так, доступ к этому транспорту. А в 1990-х все покидали всё и то, что на берегу валялось, каким-то ледоходом собрано. Лодки и моторные присутствуют, и старинные деревянные, эпизодически есть очень красивые», – сообщил эксперт.

Также Роман Спицын напомнил, что на дне Великой до сих пор лежат фрагменты старого железного Ольгинского моста, который, как заявлял ранее глава Пскова, планируют поднять во время реконструкции нынешнего Ольгинского моста.

«В пределах города лежит небольшое паровое судно, оно с одного борта разбито, а второй борт в песке закопан. Мы с археологическим управлением в своё время разговаривали. Летом это поднять не совсем реально, потому что это всё находится на судовом ходу. У нас всё-таки слабое судоходство, но есть, и мы будем мешать. Остаётся вопрос на зиму, зимой было бы хорошо, удобно, хотя подлёдное погружение тоже достаточно большой риск», – сообщил Роман Спицын.

Он пояснил, что большие опасения у экспертного сообщества вызывает сохранность древесины после подъёма судна из воды. По мнению специалистов, без дорогостоящего консервирования древесина через несколько дней превратится в труху.