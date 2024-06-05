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Евгений Панфёров: Здравоохранение в Псковской области активно развивается

Здравоохранение в Псковской области активно развивается, заявил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова о деятельности регионального правительства в 2023 году.

Евгений Панфёров: «Здравоохранение в Псковской области активно развивается». Фото: ПАИ

«В регионе продолжается реконструкция четырёх медицинских объектов на приграничных территориях, организуются и модернизируются посты скорой медицинской помощи, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты. В медорганизации и ФАПы поступает новое, современное оборудование, позволяющее качественно оказывать медицинскую помощь», – озвучил Евгений Панфёров положительные изменения в здравоохранении Псковской области.

В своём отчёте губернатор обратил внимание на неуклонный рост охвата профилактическими мероприятиями населения области, одним из которых является диспансеризация, отметил Евгений Панфёров. «Но предстоит большая работа по улучшению достигнутых показателей, и уже сейчас принимаются все необходимые меры для улучшения показателей здоровья граждан», – подчеркнул главврач.

Профилактические мероприятия – диспансеризация, диспансерное наблюдение – являются важнейшими превентивными мерами недопущения возникновения заболеваний и профилактики осложнений уже имеющихся, отметил Евгений Панфёров. «Поэтому каждому из нас следует регулярно тратить немного времени на проверку состояния своего здоровья», – обратился он к жителям региона.

Напомним, что для записи на диспансеризацию необходимо зайти на портал «Госуслуги», перейти в раздел «Здоровье», выбрать «Запись для прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации» и записаться на ближайшее время. В 2024 году диспансеризацию могут пройти те, кто родился до 1985 года включительно, а также граждане 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 и 2006 годов рождения. Диспансеризация гарантирована государством и проводится бесплатно благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение».

Отметим, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчётом на сессии Собрания в среду, 5 июня. Об этом подробно – в сюжете ПАИ.

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