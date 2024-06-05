Объём выполнения плана диспансеризации в Псковской области вырос на 14,5 %

12:00, 05 июня 2024, ПАИ

Объём выполнения плана диспансеризации в Псковской области за 2023 год вырос на 14,5 %, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

В прошлом году план проведения диспансеризации среди населения достиг 64,5 %. В 2022 году этот показатель составил менее 50 %.

Для повышения уровня диспансеризации среди населения в текущем году в Псковской городской поликлинике проведён ремонт, введено в эксплуатацию новое диагностические оборудование. Кроме того, медорганизации заключают договора с предприятиями по прохождению диспансеризации на рабочем месте и проводится информационная кампания.

Также глава региона напомнил алгоритм записи на прохождение диспансеризации. Для этого следует зайти на портал «Госуслуги», перейти в раздел «здоровье», выбрать «Запись для прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации» и записаться на ближайшее время.

«Это очень просто и бесплатно. В то же время, это буквально может спасти жизнь – особенно сейчас, когда жара и духота дополнительно давят на сердце», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, диспансеризация проводится в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что подход к проведению диспансеризации пересмотрят в Псковской области. Также жителям региона рассказали, что входит в бесплатный осмотр.