Пушкинский день отмечается в России 6 июня
Сегодня, 6 июня, в России празднуют Пушкинский день, известный также как День русского языка, сообщает calend.ru.
6 июня (по новому стилю) 1799 года родился поэт Александр Пушкин. В этом году исполняется 225 лет со дня его рождения.
В связи с этим с 6 по 9 июня в Псковской области пройдут традиционные Дни пушкинской поэзии и русской культуры, в которых примут участие известные музыканты и актёры. С программой можно ознакомиться здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 июня 2024
Занятие участников Стругокрасненского филиала «Дружины» прошло вблизи Владимирского Лагеря
05 июня 2024
Открытие первой летней региональной смены «Содружество орлят России» прошло в лагере Островского района