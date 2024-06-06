Пушкинский день отмечается в России 6 июня

08:02, 06 июня 2024, ПАИ

Сегодня, 6 июня, в России празднуют Пушкинский день, известный также как День русского языка, сообщает calend.ru.

6 июня (по новому стилю) 1799 года родился поэт Александр Пушкин. В этом году исполняется 225 лет со дня его рождения.

В связи с этим с 6 по 9 июня в Псковской области пройдут традиционные Дни пушкинской поэзии и русской культуры, в которых примут участие известные музыканты и актёры. С программой можно ознакомиться здесь.