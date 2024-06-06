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Общество

Чем опасна для человека краска для татуировок, объяснили учёные

Краска для татуировок и перманентного макияжа проникает в лимфатические узлы и может вызвать рак, выяснили учёные. Исследование опубликовано в журнале eClinicalMedicine.

Сотрудники Лундского университета сравнили заболеваемость разными видами рака у людей в возрасте от 20 до 60 лет с татуировками и без. При этом под татуировками понимались не только обычные рисунки на теле, но и перманентный и полуперманентный макияжи, микроблейдинг (цветовая коррекция бровей). Кроме того, во внимание принимались и другие факторы, вызывающие рак.

У людей с татуировками (перманентным макияжем) риск лимфомы повышен на 21 %, выяснили учёные. Также исследователи пришли к выводам, что на вероятность развития рака не влияет ни размер татуировки (для запуска канцерогенеза может оказаться достаточно минимальной дозы), ни цвет. Ещё более высокая частота лимфомы наблюдалась у людей, которые свели татуировки.

Специалисты поясняют: проблема кроется в составе краски для тату (пигмента для перманентного макияжа), так как во всех них мышьяк, хром, кобальт, свинец и никель. Эти вещества вводятся под кожу, что запускает иммунные реакции. Чернила переносятся в лимфоузлы – чувствительные мишени для канцерогенных химических веществ (то есть может начаться неконтролируемое деление лимфоцитов – злокачественная лимфома).

И хотя на фоне других факторов риска татуировки и перманентный макияж не выглядят мощными провокаторами, внести свой вклад в запуск неконтролируемого роста клеток такие рисунки могут.

Ранее онколог рассказал, каким видом рака чаще всего болеют псковичи.

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