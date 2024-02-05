Каким видом рака чаще всего болеют псковичи, рассказал онколог
Женщины чаще всего болеют раком молочной железы, а мужчины – предстательной железы, а раньше среди мужского населения лидировал рак лёгких. Об этом сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 февраля.
На втором месте среди женщин по выявляемости находится рак кожи (95 % пациентов – это люди старше 70 лет), на третьем – репродуктивной системы.
У мужчин вторую позицию занимает рак лёгких, а третью – кишечника и желудка, который чаще всего обнаруживают у пациентов от 45 до 60 лет, пояснил гость медиацентра.
Раком в Псковской области болеет не только взрослое население, но и молодые люди. Молодёжь от 18 до 25 лет чаще всего болеет раком репродуктивной системы.
Кроме того, онкологическое заболевание зафиксировали в регионе и у 129 детей. Чаще всего это рак крови (лейкоз), опухоли головного мозга и центральной нервной системы, заключил Александр Юров.
Ранее сообщалось, что выявление заболеваемости онкологией и сахарным диабетом выросло в Псковской области в два раза.
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