Два крупных проекта реализовал центр интеллектуального развития «Вектор» в Псковской области

18:25, 06 июня 2024, ПАИ

Какие проекты смог реализовать в этом году АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор» в Псковской области, рассказала руководитель проектов организации Мария Андреева на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 6 июня.

Один из проектов, который получил региональную субсидию, – «Дети в безопасности». В рамках него организаторы проводили тренинги с учениками 5–6-х классов по теме буллинга, травли и конфликтов. «Мы работали с детьми, родителями и педагогами. Завершением этого проекта стал большой фестиваль «Безопасный город», который мы провели уже во второй раз. Мы масштабировались и хорошо провели мероприятие на стадионе», – сказала Мария Андреева.

Организаторы получили большое количество положительных откликов как от родителей, так и от детей, отметила она.

Ещё один реализованный проект – «Интеллектуальная перезагрузка 55+». Его поддержал Фонд президентских грантов. «Он направлен на профилактику болезней памяти. 50 бабушек у нас получили интеллектуальную тренировку и очень много общения, дружбы и взаимопонимания», – заключила Мария Андреева.

Отметим, что фестиваль «Безопасный город» прошёл в Пскове в рамках реализации социального проекта «Дети в безопасности», который направлен на предотвращение конфликтных ситуаций среди школьников и профилактику буллинга в школах, а также на популяризацию темы безопасного поведения среди детей и взрослых.

Проект «Дети в безопасности» реализует АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор» – победитель грантового конкурса по предоставлению субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области в 2023 году.