Фестиваль безопасного детства

17:55, 04 июня 2024, ПАИ

1 июня в Пскове прошел один из самых ярких и запоминающихся фестивалей для детей «Безопасный город», который завершил большой проект «Дети безопасности». Участниками фестиваля стали более тысячи детей и их родителей. Рассказываем, как это было.

Но сперва несколько слов о проекте «Дети безопасности». Название говорит само за себя: оградить и научить детей правильно реагировать на самые разные сложные ситуации. Авторами и вдохновителями проекта стали Мария и Павел Андреевы и их единомышленники из АНО «Центр интеллектуального развития ВЕКТОР». Идея оказалась настолько востребованной, что получила гранатовую поддержку и на региональном, и на федеральном уровнях.

Проект «Дети безопасности» начался в феврале. За этом время в школах Пскова авторы проекта, привлекая экспертов, провели не один десяток тренингов для пяти- и шестиклассников, рассказывая, что делать, если столкнулся с буллингом или конфликтной ситуацией.

Большой праздник и фестиваль «Безопасный город» 1 июня на «Машиностроителе» стал завершением этого уникального проекта. В этот день главный городской стадион превратился в большую и полезную площадку для семей с детьми.



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов



Фото: Федор Егоров, Михаил Екимов































«Наша цель - показать детям и родителям, что говорить про безопасность можно легко и интересно. Поэтому мы привлекли в партнеры все организации, которые так или иначе занимаются темой безопасности», - рассказала Мария Андреева.

Главная фишка «Безопасного города» - квест, во время которого дети совместно с родителями должны были проверить свои знания и навыки того, как действовать в различных ситуациях. На каждой станции работали настоящие эксперты в своих областях, которые простым языком объясняли ребятам базовые правила безопасности. Например, сотрудники Красного Креста показали, как правильно оказывать первую помощь при различных травмах, а на станции МЧС детям напомнили правила пожарной безопасности. Здесь же действовали станции от псковских полицейских, поисково-спасательного отряда Liza Alert, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

А для самых шустрых и спортивных был организован забег «Мы - чемпионы!».

О безопасном поведении детям рассказывали сотрудники школы «Стоп Угроза» - это еще один уникальный для Пскова проект, которым занимается Мария Андреева. Например, именно на площадке школы ребята узнавали, как правильно вести себя с незнакомцами, как понять, что перед тобой преступник, и как правильно дать ему отпор.

«Все эти знания учат детей тому, как правильно действовать в непонятных ситуациях. Всё это мы делаем для профилактики. Чтобы дети не пропадали, не терялись. А выбор именно таких тем диктуется нам нашими детьми. Мы ведь и сами являемся родителями, и то, что мы делаем, актуально для нас самих», - отметила Мария Андреева.

И с этими словами не поспоришь: взрослые, которые приходили в школу «Стоп Угроза», слушали с не меньшим, чем дети, вниманием.

Эксперты в один голос говорят: такие фестивали, как «Безопасный город», должны проходить не только в Пскове и не только для детей. Их слова отзывами участников только подтверждаются. «Очень полезный интерактив», «все в доступной для детей форме», «больше всего нам понравилась лекция о безопасности, с демонстрацией, как нужно отбиваться от незнакомых людей в случае попытки похищения», - это только незначительная часть отзывов псковичей в социальных сетях.