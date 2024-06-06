Заезд проекта «Истоки. Школа» для молодых филологов состоится в Печорах 9 июня

23:50, 06 июня 2024, ПАИ

Первый в этом году заезд «Русское слово» всероссийского проекта «Истоки. Школа» состоится 9 июня в Печорах. Мероприятие объединит филологов, историков, культурологов в круглогодичном молодёжном образовательном центре «Истоки», сообщили организаторы.

Образовательный заезд «Русское слово» пройдёт с 9 по 13 июня в круглогодичном молодёжном образовательном историко-культурном центре «Истоки» в городе Печоры Псковской области при поддержке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.

Заезд будет посвящён актуальным вопросам и проблемам современного русского языка и литературы, эффективной межкультурной коммуникации и новым возможностям развития диалога культур. Важной частью заезда станет обучение и проведение очного этапа отбора участников программы «Послы русского языка в мире».

Уже в 2024 году финалисты отправятся в путешествия по странам СНГ с целью проведения образовательно-просветительских мероприятий по русскому языку для иностранных школьников и студентов.

Всего в этом году пройдёт шесть тематических заездов проекта.

В 2022 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», а уже в 2023 году состоялось открытие круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в городе Печоры Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодёжь, но и молодые семьи с детьми.

Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других. В 2023 году участниками заездов центра «Истоки» в рамках форума «Истоки», а также всероссийского проекта «Истоки. Школа» стали более 1300 человек со всей России, среди которых военнослужащие СВО, участники всероссийского проекта служения «Твой Герой» программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи.