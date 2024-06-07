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Культура

Александра Ловянникова: Мы пытаемся донести до зрителей, что Пушкин был живым человеком

Создатели квеста о жизни и творчестве Александра Пушкина «Лукоморье существует?» пытаются донести до зрителей то, что поэт, в первую очередь, был живым человеком. Об этом ПАИ рассказала режиссёр-постановщик квеста – номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв» Александра Ловянникова.

Александра Ловянникова: «Мы пытаемся донести до зрителей, что Пушкин был живым человеком». Фото: ПАИ

Она подчеркнула, что Александр Пушкин близок каждому человеку и каждый находит какие-то свои точки подключения к его биографии и творчеству.

«Самое главное, что мы пытаемся донести и до наших зрителей, – то, что Пушкин был живым человеком, он, так же как и мы, отбивался от слепней, которые вокруг нас летают, ходил по этим тропкам, а эти деревья, рядом с которыми мы стоим, они Пушкина и видели», – сказала Александра Ловянникова.

Напомним, квест о жизни и творчестве Александра Пушкина «Лукоморье существует?» проходит в Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах. Квест пройдёт сегодня, 7 июня, а также 8 и 9 июня по маршруту от деревни Бугрово (музей «Пушкинская деревня») до поляны в Михайловском. Начало в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Фоторепортаж с первого дня празднования можно посмотреть здесь.

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