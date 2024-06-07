Дни пушкинской поэзии и русской культуры продолжаются в Псковской области

10:07, 07 июня 2024, ПАИ

Мероприятия в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры продолжаются в Псковской области. Для псковичей и гостей региона подготовлена обширная программа с разнообразными активностями.

Сегодня, 7 июня, с 9:00 до 17:00 гости праздника смогут увидеть экспозицию «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника.

В 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 состоится детский иммерсивный спектакль и квест от театральной лаборатории с участием студентов областного колледжа искусств.

В 13:00 на поляне Михайловского запланирована арт-прогулка «Отражение».

В 17:00 на площади Ленина в Пскове начнётся Пушкинское шествие и показательные выступления коллективов-участников.

В 18:00 прозвучит музыкально-литературная композиция «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» при участии Константина Хабенского и Ольги Литвиновой.

Полную программу мероприятия можно посмотреть по ссылке. Кроме того, для удобства гостей рядом с площадками будет организовано девять парковок. Также организаторы предусмотрели возможность добраться от автостанции Пушкинских Гор до Михайловского на бесплатных автобусах.

О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Фоторепортаж с первого дня празднования можно посмотреть здесь.