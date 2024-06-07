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Общество

Более 20 проектов реализовал центр «Вообразилия» в Псковской области за шесть лет

23 проекта реализовал Центр развития детей «Вообразилия» с 2018 года в Псковской области, рассказал директор АНО Олег Абрагам на круглом столе в медиацентре ПАИ.

23 проекта реализовал Центра развития детей «Вообразилия» с 2018 года в Псковской области, рассказал Олег Абрагам. Фото: Андрей Степанов

«С 2018 года, когда мы получили первую субсидию, мы реализовали 23 проекта. Мы получали и областные субсидии, и побеждали в конкурсе фонда президентских грантов», – сказал Олег Абрагам.

Центр реализовывал различные проекты, в том числе направленные на логопедическую и дефектологическую помощь детям, отметил он.

«Кроме того, до этого у нас был проект патриотического направления. Нам пришлось столкнуться с проблемой привлечения специалистов и тех людей, которые могли бы рассказать об этой тематике», – подчеркнул гость медиацентра.

Сейчас основной запрос организации – поиск узких специалистов, которые смогут работать с детьми в рамках логопедической и дефектологической помощи, отметил он. Кроме того, АНО планирует в сентябре реализовать новый проект – сделать мини-логопедические центры в районах области.

Добавим, что Детский центр дополнительного образования «Вообразилия» задуман как образовательный центр в помощь детям, имеющим проблемы в развитии, речи, как центр помощи в учёбе для школьников и подготовке дошколят к школьной жизни. Организация неоднократно поддерживалась правительством Псковской области в развитии различных проектов на территории региона.

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