Более 20 проектов реализовал центр «Вообразилия» в Псковской области за шесть лет
23 проекта реализовал Центр развития детей «Вообразилия» с 2018 года в Псковской области, рассказал директор АНО Олег Абрагам на круглом столе в медиацентре ПАИ.
«С 2018 года, когда мы получили первую субсидию, мы реализовали 23 проекта. Мы получали и областные субсидии, и побеждали в конкурсе фонда президентских грантов», – сказал Олег Абрагам.
Центр реализовывал различные проекты, в том числе направленные на логопедическую и дефектологическую помощь детям, отметил он.
«Кроме того, до этого у нас был проект патриотического направления. Нам пришлось столкнуться с проблемой привлечения специалистов и тех людей, которые могли бы рассказать об этой тематике», – подчеркнул гость медиацентра.
Сейчас основной запрос организации – поиск узких специалистов, которые смогут работать с детьми в рамках логопедической и дефектологической помощи, отметил он. Кроме того, АНО планирует в сентябре реализовать новый проект – сделать мини-логопедические центры в районах области.
Добавим, что Детский центр дополнительного образования «Вообразилия» задуман как образовательный центр в помощь детям, имеющим проблемы в развитии, речи, как центр помощи в учёбе для школьников и подготовке дошколят к школьной жизни. Организация неоднократно поддерживалась правительством Псковской области в развитии различных проектов на территории региона.
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