Более 5 тысяч зрителей посетили выступление Юрия Башметы, Константина Хабенского и Ольги Литвиновой в Михайловском

10:12, 08 июня 2024, ПАИ

Более пяти тысяч зрителей посетили музыкально-литературную композицию «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» при участии актёров Константина Хабенского и Ольги Литвиновой в Михайловском. Мероприятие прошло в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом сообщается в официальной группе региона в социальной сети «ВКонтакте».

Сцены из оперы Чайковского исполнили солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно посмотреть по ссылке. О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.