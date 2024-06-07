Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Юрий Башмет, Константин Хабенский и Ольга Литвинова выступили на главной сцене в Михайловском

Оперу «Евгений Онегин» представили зрителям на главной сцене в Михайловском в рамках празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры сегодня, 7 июня. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Юрий Башмет, Константин Хабенский и Ольга Литвинова выступили на главной сцене в Михайловском. Фото здесь и далее: ПАИ

Музыкально-литературная композиция прозвучала в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета при участии актёров Константина Хабенского и Ольги Литвиновой. Сцены из оперы Чайковского исполнили солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2024

Гоша Куценко и группа «ГК» выступили в Пскове
07 июня 2024

Юрий Башмет, Константин Хабенский и Ольга Литвинова выступили на главной сцене в Михайловском
07 июня 2024

Квест в поисках Лукоморья предлагают пройти гостям «Михайловского»
07 июня 2024

В Гдове откроется выставка петербургской художницы «По городам и весям»
07 июня 2024

Пушкинское шествие стартовало в Пскове
07 июня 2024

Культурную часть проекта «Наша семья – наша Победа!» запустили в России
07 июня 2024

Более 150 волонтёров работают на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
07 июня 2024

Благоустройство территории Псково-Печерского монастыря завершат к 1 августа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...