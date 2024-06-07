Юрий Башмет, Константин Хабенский и Ольга Литвинова выступили на главной сцене в Михайловском

21:35, 07 июня 2024, ПАИ

Оперу «Евгений Онегин» представили зрителям на главной сцене в Михайловском в рамках празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры сегодня, 7 июня. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Музыкально-литературная композиция прозвучала в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета при участии актёров Константина Хабенского и Ольги Литвиновой. Сцены из оперы Чайковского исполнили солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.