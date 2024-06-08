Михаил Ведерников: Для жителей Псковской области имя Александра Пушкина – особенное
Для жителей Псковской области имя Александра Пушкина – особенное, отметил глава региона Михаил Ведерников, обратившись к участникам Дней пушкинской поэзии и русской культуры в формате видео сегодня, 8 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
«Искренне рад приветствовать на Днях пушкинской поэзии и русской культуры. Это настоящий праздник, который продолжится в рамках знаменательного 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Для жителей Псковской земли имя Пушкина было особенным. В Михайловском он гулял по этим полям, смотрел на эти реки, здесь черпал вдохновение для написания своих произведений, которые стали настоящей классикой», – сказал Михаил Ведерников.
Губернатор также подчеркнул, что для каждого Пушкин свой и его творчество находится вне времени, вне политики.
«Праздник развивается, и мы многое делаем, чтобы он был всё более ярким, чтобы привлечь к жизни и творчеству Александра Пушкина каждого человека», – заключил он.
Ранее сообщалось, что молодые поэты делятся своим творчеством в Михайловском.
Программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно посмотреть по ссылке. О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Гоша Куценко – о выступлении в Михайловском: Пока на маленькой сцене, но если завоюем доверие, то выйдем на большую