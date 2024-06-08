Михаил Ведерников: Для жителей Псковской области имя Александра Пушкина – особенное

15:15, 08 июня 2024, ПАИ

Для жителей Псковской области имя Александра Пушкина – особенное, отметил глава региона Михаил Ведерников, обратившись к участникам Дней пушкинской поэзии и русской культуры в формате видео сегодня, 8 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Искренне рад приветствовать на Днях пушкинской поэзии и русской культуры. Это настоящий праздник, который продолжится в рамках знаменательного 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Для жителей Псковской земли имя Пушкина было особенным. В Михайловском он гулял по этим полям, смотрел на эти реки, здесь черпал вдохновение для написания своих произведений, которые стали настоящей классикой», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что для каждого Пушкин свой и его творчество находится вне времени, вне политики.

«Праздник развивается, и мы многое делаем, чтобы он был всё более ярким, чтобы привлечь к жизни и творчеству Александра Пушкина каждого человека», – заключил он.

Ранее сообщалось, что молодые поэты делятся своим творчеством в Михайловском.

Программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно посмотреть по ссылке. О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.