Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поприветствовал гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры

17:50, 08 июня 2024, ПАИ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поприветствовал гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры по видео сегодня, 8 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Дорогие друзья, рад приветствовать вас на мероприятии, посвящённом 225-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно в начале июня в музее-заповеднике «Михайловское» проходят различные концерты, спектакли и литературные чтения. Они призваны напомнить нам о том влиянии, которое оказало его творчество на развитие русской культуры», – сказал он.

Сергей Кравцов отметил, что произведения великого классика не теряют своей актуальности и сегодня. В своей прозе и лирике автор затрагивал такие важные темы, как любовь, дружба, честь, справедливость и патриотизм. Изучая их в школе, подрастающее поколение формирует своё мировоззрение и нравственные ориентиры.

«Сегодня пушкинские произведения получают новое прочтение в постановках. Всем известные герои оживают на сценах тысяч школьных театров в разных уголках России. Друзья, желаю всем участникам Дней пушкинской поэзии вдохновения, успехов и новых творческих совершений!» – заключил министр просвещения РФ.

Программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно посмотреть по ссылке. О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фотографии и видео с мероприятия – здесь.