225-летие Пушкина: тысячи гостей собрались в Михайловском. Фото и видео

15:36, 08 июня 2024, ПАИ

Тысячи гостей собрались на Днях пушкинской поэзии и русской культуры на поляне в Михайловском сегодня, 8 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





























Для гостей подготовлена обширная программа.

Уже прошло театрализованное шествие-парад представителей районов Псковской области, для семей с детьми показывали мультсериал «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, в рамках литературного салона молодые поэты делятся своим творчеством.

Кроме того, выступает несколько ансамблей, а также актёр Гоша Куценко и его группа, проходит музыкальный перформанс.

Гостей праздника ждёт ещё много интересного, с программой можно ознакомиться здесь.

Напомним, 6 июня (по новому стилю) 1799 года родился поэт Александр Пушкин. В этом году исполнилось 225 лет со дня его рождения. В связи с этим с 6 по 9 июня в Псковской области проходят традиционные Дни пушкинской поэзии и русской культуры, в которых в частности принимают участие известные музыканты и актёры. Со всеми новостями о празднике можно ознакомиться здесь.