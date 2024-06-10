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V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове в июле

V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов, сообщили ПАИ организаторы.

V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» откроется в Пскове 5 июля. Фото: организаторы

Гости фестиваля также смогут принять участие в работе круглых столов и посетить мастер-классы.

В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Псковичи смогут сами стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выберут путём зрительского голосования.

Напомним, в прошлом году кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля, его посетили десять тысяч зрителей. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры. Со списком победителей можно ознакомиться здесь. Подробнее о том, как проходили «Западные ворота» в прошлом году, читайте здесь.

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