Десять тысяч зрителей посетили кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

19:10, 09 июля 2023, ПАИ

Десять тысяч человек посетили IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове. Об этом заявили организаторы мероприятия на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля сегодня, 9 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что в 2019 году кинофестиваль посетили 30 тысяч человек, в 2021 году – около шести тысяч человек, в 2022 году – более восьми тысяч человек.

Напомним, что сегодня в Большом концертном зале Псковской областной филармонии проходила церемония закрытия и награждения победителей IV Международного кинофестиваля «Западные ворота. Кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно в специальном сюжете ПАИ.