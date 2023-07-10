Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове

22:20, 09 июля 2023, ПАИ

Победителей IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» назвали на церемонии закрытия мероприятия сегодня, 9 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Судьбу трёх призов фестиваля, в том числе и Гран-при определили жители Пскова и Псковской области.

Гран-при фестиваля по итогам зрительского голосования был присуждён фильму из Белоруссии «Пустая церковь» режиссёра Макса Максимова. Приз вручил актёр Семён Стругачёв.

Приз губернатора Псковской области победителю конкурса «КиноСтарт» по итогам голосования жюри и жителей Пскова был присуждён жителю Великих Лук Сергею Иванову со студенческой короткометражной работой «Сокровенное».

Приз в номинации «До 16 и старше» молодые зрители отдали фильму «Календарь Ма(й)я» режиссёра Виктории Фанасютиной.

Конкурс полнометражных фильмов судила команда во главе с режиссёром Андреем Кравчуком. В жюри также вошли тележурналист Иван Кудрявцев, кинорежиссёр Иван Болотников и актёр Семён Стругачёв.

Специальный приз жюри фестиваля с формулировкой «За режиссуру» присудили сербской кинокартине «След зверя» режиссёра Ненада Павловича.

Приз жюри фестиваля был присуждён фильму из Казахстана «Братья» режиссёра Дархана Тулегенова.

Специального диплома жюри и приза была удостоена картина из Таджикистана «Фортуна» режиссёра Мухиддина Чураева.

Призы в конкурсе короткометражных фильмов присуждало профессиональное жюри – продюсер Дмитрий Перкулов, актриса Эмилия Спивак и президент кинофестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов.

Главный приз жюри короткометражных фильмов достался фильму «Саня» режиссёра Сергея Арсина.

Специальный приз жюри – кинокартине «Женечка» режиссёра Александры Громовой.

Дипломы достались короткометражным фильмам «Ноль плюс» режиссёра Полины Ольденбруг, «Зверь» Андрея Окорокова и молодой талантливой актрисе Авроре Исхаковой (фильм «Зверь»).

Приз дирекции фестиваля «Хранители памяти» присудили документальному фильму «Приравнены к хлебу» по сценарию петербургского писателя Анатолия Аграфенина, режиссёра Ирины Новиковой.

Приз за многолетний вклад в кинематограф «Жизнь в кино» вручили народной артистке России Людмиле Зайцевой.

«Мы довольны результатами фестиваля. На мой взгляд, у нас всё получилось, как мы задумывали, даже, признаюсь, немного больше. Подводя итоги четырёх кинофорумов в Пскове, скажу: один фестиваль сделать можно, повторить успех во второй и третий раз сложнее… Но, когда из года в год всё проходит стабильно, можно говорить о том, что фестиваль становится событием. Мы чувствуем, что уже выросли из фестиваля-дебютанта и можем расти дальше», – отметил Эдуард Пичугин.

Напомним, что сегодня в Большом концертном зале Псковской областной филармонии проходила церемония закрытия и награждения победителей IV Международного кинофестиваля «Западные ворота. В конкурсную программу «Западных ворот» вошли семь новых фильмов из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, России и Таджикистана. В секции «Панорама» были представлены самые яркие фильмы, созданные за последний год. Фильмы оценивало профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выбрали сами зрители путём голосования по бюллетеням. Кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля, его посетили десять тысяч зрителей. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно в специальном сюжете ПАИ.