Итоги совместного заседания комитетов Псковской гордумы подвела Юлия Пожидаева

18:04, 13 июня 2024, ПАИ

Итоги совместного заседания комитетов Псковской городской Думы подвела его председатель Юлия Пожидаева в беседе с корреспондентом ПАИ. Всего депутаты рассмотрели два вопроса.

Вначале они заслушали отчёт о работе председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко за 2023 год. «Он отчитался о своей работе, а наиболее полный отчёт будет представлен на сессии», – рассказала Юлия Пожидаева.

Кроме того, участники заседания обсудили отчёт за 2023 год о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии развития Пскова до 2030 года. Представители администрации города отчитались о том, что было сделано, а также о том, какие были исполнены и разработаны муниципальные программы.

Всего программа включает три основных приоритета.

Первый – социальное развитие Пскова с помощью широких возможностей для профессиональной и творческой самореализации, заботы о здоровье населения.

Вторым приоритетом программы является формирование конкурентноспособной экономики Пскова и активизация инвестиционной деятельности.

Третий – трансформация пространственного развития Пскова. «Это инфраструктурное развитие, модернизация уже существующей инфраструктуры [для её перехода] в устойчивую систему с помощью формирования комфортной и безопасной среды. Сюда же входит предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг и сохранение природной среды», – заключила Юлия Пожидаева.