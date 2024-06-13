Отчёт председателя Псковской городской Думы рассмотрели депутаты на совместном заседании комитетов

15:25, 13 июня 2024, ПАИ

Вопрос об отчёте председателя Псковской городской Думы о деятельности за 2023 год рассмотрели депутаты ПГД на совместном заседании комитетов, которое прошло в четверг, 13 июня, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Также участники заседания обсудили отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии развития Пскова до 2030 года за 2023 год.