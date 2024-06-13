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Общество

Отчёт председателя Псковской городской Думы рассмотрели депутаты на совместном заседании комитетов

Вопрос об отчёте председателя Псковской городской Думы о деятельности за 2023 год рассмотрели депутаты ПГД на совместном заседании комитетов, которое прошло в четверг, 13 июня, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото: ПГД

Также участники заседания обсудили отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии развития Пскова до 2030 года за 2023 год.

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