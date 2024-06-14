Сотрудники колонии в Серёдке сдали кровь

09:59, 14 июня 2024, ПАИ

Сотрудники серёдкинской колонии сдали кровь, приурочив это событие к Всемирному дню донора, сообщили ПАИ в УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие состоялось по инициативе сотрудников, которые имеют звание «Почётный донор России»: начальника отдела специального учета Татьяны Моисеевой, для которой сегодняшняя донация стала 46-й, и начальника отряда Николая Ковалева, на счету которого 56 донаций.

Перед процедурой доноры прошли анкетирование о состоянии здоровья, после чего их осмотрели врачи и провели лабораторные исследования на группу крови и уровень гемоглобина.

«Участие в мероприятиях по сдаче крови – это не просто личный вклад человека в благотворительность, это еще и посыл для окружающих быть милосердными и неравнодушными, доказательство того, что волонтерство формирует основу любого гражданского общества», – отметил инспектор отдела безопасности ИК-4 Всеволод Артимович.